Koblenzer Luxusvorhaben Ehemaliges Hotel Bastian: Nachbar kämpft weiter gegen Bauprojekt 10.11.2025, 15:00 Uhr

i Das geplante Bauprojekt Maiblick Living liegt auf der Koblenzer Karthause nahe der Sportanlage Schmitzers Wiese. Rhein-Zeitung

Der juristische Streit um das geplante Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living geht weiter. Einer der Anwohner findet sich mit seiner Niederlage vor dem Verwaltungsgericht nicht ab. Er geht nun zur nächsthöheren Instanz.

Die Baugrube im Maigesetzweg auf der Koblenzer Karthause liegt seit knapp vier Monaten verlassen da. Der Baukran steht noch und dreht sich hin und wieder mit dem Wind. Sonst aber gibt es keine Bewegung. Geht es nach Anwohnern in der Straße Auf dem Gockelsberg, bleibt das so.







Artikel teilen

Artikel teilen