Koblenzer Traditionslokal zu Dormont’s: Noch einmal gibt es einen Flohmakt Alexander Thieme-Garmann 17.11.2026, 16:00 Uhr

i So manche Tischdekoration steht noch zur Auswahl. Das Dormonts’s in der Koblenzer Gemüsegasse macht einen Ausverkauf, das Lokal ist zu. Alexander Thieme-Garmann

Vieles ist weg – beim ersten Flohmarkt im Koblenzer Dormont’s am Samstag ist bereits einiges an Inventar an Käufer gegangen. Viele sind aber auch gekommen, um sich selbst von der Wirtin zu verabschieden. So geht es weiter.

Der erste von zwei Akten ist geschafft. Vera Dormont, die die nach ihr benannte Gaststätte Anfang November nach 22 Jahren geschlossen hat, zeigte sich mit Teil 1 des Inventarverkaufs am vergangenen Samstag sehr zufrieden. „Unter den Besuchern waren auch viele ehemalige Stammgäste, die sich herzlich von mir verabschiedet haben“, verriet die Ex-Wirtin, die dabei viele Visitenkarten einstecken durfte.







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