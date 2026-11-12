Jugendliche auf Jobsuche Diese Ausbildungsberufe sind in Mayen-Koblenz beliebt Martin Ingenhoven 12.11.2026, 17:45 Uhr

i Die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen hat den Ausbildungsmarkt in der Region genau im Blick. Auf einer Pressekonferenz stellte sie gemeinsam mit IHK und HWK jüngste Entwicklungen genauer vor. dpa/Thomas Frey

Insgesamt weniger Ausbildungsplätze und trotzdem bleiben manche Stellen offen: Der Ausbildungsmarkt in der Region Mayen-Koblenz liefert zum Teil eigenartige Erkenntnisse. Woran das liegt und wie die Lage generell ist.

„Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin herausfordernd.“ Darin sind sich Vertreter von Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HWK) einig. Bei einer Pressekonferenz mit Bilanz zum Ausbildungsjahr zeigte sich, dass der Ausbildungsmarkt der Region Koblenz in vielerlei Hinsicht dem Landesdurchschnitt entspricht, aber auch signifikante Ausreißer und Besonderheiten aufweist.







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