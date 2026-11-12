Insgesamt weniger Ausbildungsplätze und trotzdem bleiben manche Stellen offen: Der Ausbildungsmarkt in der Region Mayen-Koblenz liefert zum Teil eigenartige Erkenntnisse. Woran das liegt und wie die Lage generell ist.
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„Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin herausfordernd.“ Darin sind sich Vertreter von Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HWK) einig. Bei einer Pressekonferenz mit Bilanz zum Ausbildungsjahr zeigte sich, dass der Ausbildungsmarkt der Region Koblenz in vielerlei Hinsicht dem Landesdurchschnitt entspricht, aber auch signifikante Ausreißer und Besonderheiten aufweist.