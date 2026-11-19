Meinung zum Koblenzer Stadion Die Goldrand-Tribüne ist vom Tisch Peter Meuer 19.11.2026, 10:16 Uhr

i Das Stadion Oberwerth: Schon seit Jahren diskutieren die Koblenzer über die Sanierung der Sportstätte. René Weiss

Es ist richtig und wichtig, dass in Sachen Tribünenneubau im Stadion Oberwerth noch einmal im Detail auf die Kosten geschaut wird. Dennoch fragt sich unser Autor: Warum wurde das überhaupt einmal so geplant?

Die Sache mit dem Goldrand begleitet die Stadionsanierung in Koblenz schon seit Langem. Noch vor wenigen Jahren waberte ein Masterplan Sportpark durch die Stadtverwaltung und die politischen Umfelder. Dieser sah einen großen Wurf vor. Das Stadion sollte nicht nur ertüchtigt werden, sondern sich für Fußball bis Liga zwei eignen – was Koblenzer Vereine wohl so schnell nicht mehr erreichen dürften.







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