Es blüht und grünt im Rauental Der erste Frühling im neuen Klimaquartier in Koblenz Katrin Steinert 07.05.2026, 10:00 Uhr

i Der erste Frühling im Koblenzer Klimaquartier lässt den neu angelegten Kirchenvorplatz und begrünten Straßenabschnitt der Moselweißer Straße direkt anschaulich aussehen. Katrin Steinert

Es soll ein Pilotprojekt innerhalb von Koblenz sein. Und es erlebt seinen ersten Frühling: Das neu geschaffene Klimaquartier im Rauental zeigt sich dabei aktuell von seiner schönsten Seite, bevor es den ersten Hitzetest im Hochsommer bestreiten muss.

Rund um die Kirche St. Elisabeth im Koblenzer Rauental blüht und grünt es. Jetzt zeigt sich das neu angelegte Klimaquartier samt frisch gestaltetem Kirchenvorplatz von seiner schönsten Seite. Auf den Holzbänken finden Anwohner und Arbeitende in ihrer Pause Rastmöglichkeiten.







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