Hunderte, vielleicht sogar Tausende, haben das Fest der Demokratie in Koblenz besucht. Dort wurde eine Vielzahl an Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements präsentiert, es gab Podiumsdiskussionen, Musik und vieles mehr zu erfahren.
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Das Koblenzer Fest der Demokratie in der Rhein-Mosel-Halle war sehr gut besucht, wo mehr als 80 Vereine, Initiativen und Organisationen über sich informierten. Daneben sorgten Impulsveranstaltungen, Kunstausstellungen, eine Lesung, eine Podiumsdiskussion und ein musikalisches Bühnenprogramm, moderiert von Zemfira Dlovani, für einen kurzweiligen Nachmittag.