Was ist los in Koblenz? Demokratiefest punktet mit 80 Vereinen, Musik, Podium Alexander Thieme-Garmann 15.11.2026, 14:00 Uhr

i Das Fest der Demokratie bietet eine große Informationsvielfalt: Am Stand der Koblenzer Unicef-Arbeitsgruppe berichteten Angelika Markus (links) und Edith Lahr über ihr Engagement und die Projekte des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Alexander Thieme-Garmann

Hunderte, vielleicht sogar Tausende, haben das Fest der Demokratie in Koblenz besucht. Dort wurde eine Vielzahl an Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements präsentiert, es gab Podiumsdiskussionen, Musik und vieles mehr zu erfahren.

Das Koblenzer Fest der Demokratie in der Rhein-Mosel-Halle war sehr gut besucht, wo mehr als 80 Vereine, Initiativen und Organisationen über sich informierten. Daneben sorgten Impulsveranstaltungen, Kunstausstellungen, eine Lesung, eine Podiumsdiskussion und ein musikalisches Bühnenprogramm, moderiert von Zemfira Dlovani, für einen kurzweiligen Nachmittag.







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