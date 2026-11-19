Für Thomas Przybylla ist klar: Das größte Problem der Kommunen im Land ist die Finanzierung. Als frisch gewählter Vorsitzender des Städte- und Gemeindebundes RLP ist es seine Aufgaben, kommunale Interessen zu vertreten. Ein Interview zum Amtsantritt.
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Thomas Przybylla (CDU) ist der neue Vorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes (GStB) in Rheinland-Pfalz. Den Staffelstab erhielt er von seinem Amtsvorgänger Ralph Spiegler (SPD) überreicht. Zuvor war Przybylla dort stellvertretender Vorsitzender. Was genau ist der Gemeinde- und Städtebund überhaupt?