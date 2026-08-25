Pure Cycling Festival steht an
Canyon gewährt in Koblenz Einblicke hinter die Kulissen
Beim Pure Cycling Festival erwartet Canyon wieder viele Besucher auf dem Campus im Koblenzer Rauental. Das Foto zeigt die bisher
Beim Pure Cycling Festival erwartet Canyon wieder viele Besucher auf dem Campus im Koblenzer Rauental. Das Foto zeigt die bisher letzte Ausgabe des Events im Jahr 2019.
Canyon Bicycles GmbH. Canyon

Ein großes Fest für Radsportbegeisterte plant der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon auf seinem Campus im Rauental. Zwei Tage lang wird das Pure Cycling Festival gefeiert. Auch bekannte Radprofis kommen nach Koblenz.

Lesezeit 2 Minuten
Hinter die Kulissen von Canyon können Besucher am 29. und 30. August einen Blick werfen. Dann lädt der Koblenzer Fahrradhersteller zu seinem Pure Cycling Festival in die Karl-Tesche-Straße ein. Mit dabei sind auch international bekannte Radprofis wie Jan Frodeno, Sam Pilgrim oder Fabio Wibmer.
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