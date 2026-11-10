Ehepaar aus Hatzenport geehrt
„Burgener Rebstock“ für Maria und Albrecht Gietzen
Ortsbürgermeister Fritz Bär (rechts) überreicht den Kulturpreis "Burgener Rebstock" an das Ehepaar Maria und Albrecht Gietzen au
Ortsbürgermeister Fritz Bär (rechts) überreicht den Kulturpreis "Burgener Rebstock" an das Ehepaar Maria und Albrecht Gietzen aus Hatzenport.
Erwin Siebenborn

Maria und Albrecht Gietzen aus Hatzenport erhalten den Kulturpreis „Burgener Rebstock“. Gewürdigt wird ihr jahrzehntelanger Einsatz für Wein, Kultur und den Erhalt der einzigartigen Landschaft an der Terrassenmosel.

Lesezeit 1 Minute
Mit ihrem renommierten Kulturpreis „Burgener Rebstock“ würdigte die Moselgemeinde Burgen die kulturellen Verdienste und nachhaltigen Aktivitäten von Maria und Albrecht Gietzen aus Hatzenport. Die weit über die örtlichen Grenzen bekannte und begehrte Trophäe wurde den Geehrten im Rahmen einer feierlichen wie unterhaltsamen Gala überreicht.
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