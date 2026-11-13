Frisches Geld für alte Akten
Bund beschließt Millionen-Boost für das Bundesarchiv
Das Bundesarchiv in Koblenz: Frische Mittel fließen nun aus dem Bundeshaushalt in die Einrichtung (Archivbild).
Das Bundesarchiv in Koblenz: Frische Mittel fließen nun aus dem Bundeshaushalt in die Einrichtung (Archivbild).
Thomas Frey/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Das Bundesarchiv im Koblenzer Stadtteil Karthause braucht mehr Platz, muss digitaler werden. Nun gibt es  – passend zum Jubiläum – gute Nachrichten aus Berlin: rund 4,5 Millionen Euro extra stellt der Bund für die Einrichtung bereit. Was ist geplant?

Lesezeit 2 Minuten
Mehr Geld für das Bundesarchiv: Wie der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am Donnerstag beschlossen hat, erhält die Einrichtung im Koblenzer Stadtteil Karthause zusätzliche Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Die Entscheidung dazu fiel während einer sogenannten „Bereinigungssitzung“, die der Feinjustierung des Bundeshaushaltes 2027 diente.
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