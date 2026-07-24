Bauarbeiten in Ehrenbreitstein
Brentanostraße muss voll gesperrt werden
Wegen Baugrunduntersuchungen muss die Brentanostraße in Ehrenbreitstein ab 27. Juli voll gesperrt werden.
Wegen Baugrunduntersuchungen muss die Brentanostraße in Ehrenbreitstein ab 27. Juli voll gesperrt werden.
Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Von kommendem Montag an muss die Brentanostraße in Ehrenbreitstein bis zum 7. August für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Grund: Bohrungen für Baugrunduntersuchungen stehen an. Auch der Busverkehr muss umgeleitet werden. 

Lesezeit 1 Minute
Wegen Baugrunduntersuchungen wird die Brentanostraße von Montag, 27. Juli, bis Freitag, 7. August, voll gesperrt. Hierzu lässt das Tiefbauamt der Stadt Koblenz Bohrungen zur Erkundung des Baugrundes vornehmen. Die Untersuchungen dienen als Grundlage für die Entwurfsplanung zum geplanten Ausbau der Kreisstraße 19 im Stadtteil Ehrenbreitstein, teilt die Stadtverwaltung mit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren