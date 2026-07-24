Von kommendem Montag an muss die Brentanostraße in Ehrenbreitstein bis zum 7. August für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Grund: Bohrungen für Baugrunduntersuchungen stehen an. Auch der Busverkehr muss umgeleitet werden.
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Wegen Baugrunduntersuchungen wird die Brentanostraße von Montag, 27. Juli, bis Freitag, 7. August, voll gesperrt. Hierzu lässt das Tiefbauamt der Stadt Koblenz Bohrungen zur Erkundung des Baugrundes vornehmen. Die Untersuchungen dienen als Grundlage für die Entwurfsplanung zum geplanten Ausbau der Kreisstraße 19 im Stadtteil Ehrenbreitstein, teilt die Stadtverwaltung mit.