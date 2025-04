Brand in Wohn- und Geschäftshaus in Lützel

Die Koblenzer Feuerwehr ist wegen eines Brandes in einem Wohn- und Geschäftshaus im Einsatz, wie sie in einer Erstmeldung mitteilte.

Der Einsatz der Koblenzer Feuerwehr in Lützel begann um kurz vor 12 Uhr: Laut einer Erstmeldung gibt es ein „Brandereignis“ in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Andernacher Straße. Erste Löschmaßnahmen seien erfolgreich eingeleitet worden. Weitere Informationen gibt es derzeit noch nicht.