Ein schwerer Brand beschäftigt am Dienstagmorgen etliche Einsatzkräfte in Koblenz-Ehrenbreitstein. Mit zwei Drehleitern rettet die Feuerwehr Menschen aus einem Mehrfamilienhaus. Wir berichten von vor Ort: Wie ist der Stand des Rettungseinsatzes?

Update 10.45 Uhr: Ein älterer Passant kam vorhin mit dem Bus aus Arzheim in Ehrenbreitstein an. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt er mit Blick auf den Großeinsatz und das Meer aus blauen Lichtern.

Update 10.30 Uhr: Laut Polizeisprecher Oliver Jutz sind rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und etwa 30 Männer und Frauen des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort. Auch die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs ist nach Ehrenbreitstein gekommen, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Update 10.05 Uhr: Die Brandursache ist nach ersten Angaben der Feuerwehr bislang ungeklärt. Offenbar gibt es mindestens zwölf Verletzte, darunter wohl eine schwerverletzte Person. Noch immer rücken Einsatzkräfte nach Ehrenbreitstein aus, die Feuerwehr sucht nach Glutnestern.

i Einsatzkräfte unterwegs Matthias Kolk

Update 9.50 Uhr: Die Drehleitern sind offenbar nicht mehr im Einsatz. Zu hören ist, dass Feuerwehrkräfte das Gebäude durchsuchen und der Brand soweit im Griff ist. Ein Augenzeuge berichtet, dass ein Kranführer zunächst versucht haben soll, den Menschen mit seinem Kran zu helfen.

9.10 Uhr:Ein schwerer Wohnhausbrand in Koblenz-Ehrenbreitstein beschäftigt derzeit die Einsatzkräfte. Aus einem Mehrfamilienhaus unweit des Kapuzinerplatzes war am Morgen eine große Stichflamme aus einem Fenster zu sehen. Offenbar befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes mehrere Personen in dem Gebäude, darunter laut einem Augenzeugen auch Kinder. Schreie waren zu hören, verängstigte Menschen auch aus Nachbargebäuden Die Feuerwehr ist mit zwei Drehleitern im Einsatz und hat offenbar schon erste Personen aus dem mehrstöckigen Gebäude gerettet.

i Die Rauchschwaden waren weithin zu sehen. Finn Holitzka

Auf dem Kapuzinerplatz sind etliche Einsatzfahrzeuge versammelt, Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen sind vor Ort. Immer wieder kommen neue Blaulichtfahrzeuge nach Ehrenbreitstein gefahren und verstärken die Rettungskräfte.

Anwohner wurden in einer Mitteilung der Polizei gebeten, das Gebiet rund um die Kapuzinerstraße zu meiden. Umliegende Wohnhäuser werden derzeit evakuiert.

i Ein schwerer Brand in Koblenz-Ehrenbreitstein beschäftigt am Dienstagvormittag die Einsatzkräfte. Finn Holitzka

Der stellvertretende Polizeisprecher Oliver Jutz berichtete im Telefonat mit unserer Zeitung, dass er auf dem Weg zur Medienstelle sei, die nun eingerichtet wird. Er konnte deshalb noch keine weiteren Angaben zum Großeinsatz machen. Auf Nachfrage sagte er aber, dass der Einsatz seit 9 Uhr läuft. Wir berichten weiter.