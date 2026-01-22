Volksbank Rhein-Ahr-Eifel
Bilanz in Koblenz: Bank peilt vier Prozent Dividende an
Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2025 zurück.
Alexander Thieme-Garmann

Die VR Bank Rhein/Ahr/Eifel blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das wurde jetzt bei einer Pressekonferenz in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle deutlich. So wuchs die Bilanzsumme um rund 323 Millionen Euro auf 7,2 Milliarden Euro.

