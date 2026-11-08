Hilfsaktion in Dieblich
Benefiz-Kuchenverkauf kommt bedürftigen Kindern zugute
Für die Durchführung der Hilfs-Aktion "Kunterbuntes Kinderzelt" verkaufte die Familie Knapp in Dieblich leckeren Kuchen.
Für die Durchführung der Hilfs-Aktion "Kunterbuntes Kinderzelt" verkaufte die Familie Knapp in Dieblich leckeren Kuchen.
Erwin Siebenborn

Ein leckeres Stück Kuchen naschen und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen – das machte der Verein „Kunterbuntes Kinderzelt“ in Dieblich möglich. Um bedürftigen Kindern an Weihnachten eine Freude zu machen, sammelte der Verein Spenden.

Lesezeit 1 Minute
Saftiger Obstkuchen, leckere Sahnetorten oder Apfelkuchen mit Streusel: Der Parkplatz des Hotels Pistono in Dieblich verwandelte sich am Samstag zum Eldorado für süßes Backwerk. In heimischen Küchen schwang fleißig der Rührbesen. Die Aktion diente der Weihnachtspäckchen-Aktion des Hilfsvereins „Das kunterbunte Kinderzelt“.
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