Ein leckeres Stück Kuchen naschen und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen – das machte der Verein „Kunterbuntes Kinderzelt“ in Dieblich möglich. Um bedürftigen Kindern an Weihnachten eine Freude zu machen, sammelte der Verein Spenden.

Saftiger Obstkuchen, leckere Sahnetorten oder Apfelkuchen mit Streusel: Der Parkplatz des Hotels Pistono in Dieblich verwandelte sich am Samstag zum Eldorado für süßes Backwerk. In heimischen Küchen schwang fleißig der Rührbesen.

Die Aktion diente der Weihnachtspäckchen-Aktion des Hilfsvereins „Das kunterbunte Kinderzelt“.