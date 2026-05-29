Koblenz: Picknick und Musik Beliebte lange Tafel in Weiß wird am Rhein aufgestellt 29.05.2026, 10:00 Uhr

i Auf der Wiese in den Kaiserin-Augusta-Anlagen steigt am 4. Juni wieder das Dîner en blanc – mit einer langen Picknicktafel und Livemusik für eine ganz in Weiß gekleidete Gesellschaft. Buga-Freunde/ Ulli Piel-Schilling

Das Dîner en blanc hat seine Ursprünge in Paris – aber auch in Koblenz hat es nunmehr schon eine lange Tradition. Im vergangenen Jahr ist es baustellenbedingt vom Schloss an den Rhein umgezogen. Und das bleibt auch erst einmal so.

Gemeinsam mit Freunden an einer langen Tafel am Rhein picknicken, die Aussicht genießen und Livemusik hören – dazu lädt das Dîner en blanc der Koblenzer Gartenkultur ein. Veranstaltungsort ist die Wiese unterhalb des Pavillons zwischen Kaiserin-Augusta-Denkmal und Lennéstraße.







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