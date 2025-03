Am Wochenende ist es so weit: Die neue Tanzbar „Irgendwo – Heilanstalt für Tanzverrückte“ feiert in Koblenz Neueröffnung. Zuletzt war in der Location jahrelang die beliebte Location „Fox“.

Im ehemaligen Fox ist es am Wochenende soweit: Die neue Tanzbar „Irgendwo – Heilanstalt für Tanzverrückte“ feiert am Freitag, 21. März, ihre große Eröffnungsparty. Dafür brauchte es gleich drei Anläufe, denn ursprünglich sollte die Eröffnung am vergangenen Freitag stattfinden. Wer sich am Freitagabend für die große Feier anstellen wollte, suchte jedoch vergeblich: Statt Willkommensgetränken und Musik lagen vor der Location im Altenhof, in der Nähe des Münzplatzes, nur einige Bauutensilien vor der Tür. Kurzfristig wurde die Party nämlich auf den nächsten Tag verschoben. Doch auch diese Party platzte. Jetzt soll es am Freitag endlich losgehen.

i Am Freitag ist es soweit: Die große Eröffnungsparty steigt. Mirco Klein

Im Inneren der Bar herrscht am Donnerstagnachmittag noch etwas Hektik: Hier und da fehlen noch ein paar letzte Handgriffe, damit alles für die Eröffnung sitzt. Auch von außen hat die Bar einen neuen Anstrich bekommen: Wo einst braune Fliesen waren, ist jetzt eine dunkelgraue Wand, über der Eingangstür prangen die Buchstaben, die den Namen der Bar preisgeben: „Irgendwo“.

Erst vor einiger Zeit äußerten Stammgäste ihren Unmut darüber, dass sie um ihr „Wohnzimmer“ bangen, brachte das beliebte Fox doch viele Gleichgesinnte zusammen. Was genau die Gäste nun in der Heilanstalt für Tanzverrückte erwartet? Auf Instagram findet sich der Hinweis „Open Format Music“, in Klammern der Hinweis, dass es keine Schlager-Musik und keine Malle-Hits geben wird. Damit räumt Inhaber Marius Rech, der auch das „Zeitlos“ und „Neuland“ betreibt, gleich Gerüchte aus dem Weg, dass es ein „Zeitlos 2.0“ werden könnte.