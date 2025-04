Eigentlich sah es danach aus, dass der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel einen Verkauf des früheren Verwaltungsgebäudes der ehemaligen VG Rhens auf den Weg bringen wollte. Ein ganztägiger Workshop mit Architekturexperten sollte Ideen liefern, als was das Gebäude noch dienen könnte. Diese sollten in Rahmenbedingungen und Nutzungsmöglichkeiten für einen neuen Besitzer fließen. Doch das Ergebnis der Experten überraschte: Denn die raten dazu, das Haus zu behalten und weiter zu nutzen.

Darum geht’s: Im November 2024 war das frühere Verwaltungsgebäude Thema im Rat der VG Rhein-Mosel. Zum Hintergrund: Vor mehr als zehn Jahren sind die ehemaligen VGs Rhens und Untermosel zur heutigen VG Rhein-Mosel fusioniert. Damals wurde vertraglich beschlossen, dass es weiterhin eine Anlaufstelle für Bürger in Rhens geben solle, dies wurde mit einem Bürgerbüro und einer Touristinfo im alten Gebäude sichergestellt. Bis heute ist das Gebäude zwar im Erdgeschoss mit Nutzern ausgelastet, doch die anderen Geschosse stehen leer und befinden sich noch im alten Zustand. 2022 ist die Verwaltung final nach Kobern gezogen.

Grundsätzlich ging es 2024 im Rat um Fragen einer energetischen Sanierung und um Brandschutzverordnungen des Gebäudes. Schon damals schwebte über allem die Frage, ob man sich nicht von dem Bau trennen wolle. Ein früherer Plan, den Raum für Co-Working-Spaces in Zusammenarbeit mit dem Kreis zu nutzen, hatte sich zerschlagen. Bei einer Ratssitzung im Februar 2025 konnte die Zusage zum Workshop verkündet werden. Dieser fand in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium, der Initiative Baukultur und der SGD Nord nun am Montag, 31. März, vor Ort statt. Das Ergebnis wurde noch abends Ratsmitgliedern aus Stadt und VG präsentiert.

Das sagen die Experten: Die Professoren Andrea Wandel, Alexander Reichel und Heinrich Lessing sind nach Rhens gereist, um sich das Verwaltungsgebäude sowie das danebenstehende Fachwerkhaus „Alt Rhens“ anzuschauen. Ein Ziel war, den Blick zu öffnen und zu eruieren, in welchem Zusammenhang das Gebäude zur Stadt steht. Denn das ist allen klar: Beide Gebäude haben einen hohen kulturellen Wert, unter anderem weil das Verwaltungsgebäude selbst Ergebnis eines Wettbewerbs gewesen ist. Von drei Seiten wurde betrachtet: Vernetzung zum Stadtraum, der Innenraum und der Grünraum.

Heinrich Lessing warf zunächst einen Blick auf andere erfolgreiche Weiternutzungsprojekte, darunter Markthallen mit Kultureinbindung (Tanzstunden oder Büchereien), Kleinversorger oder Genossenschaftsmodelle als Finanzierungsmöglichkeit. Wichtigster Punkt für Lessing: Eine Weiternutzung ist nicht nur möglich, sondern sinnvoll und stellt große Chancen für die Stadt dar – und sie kann mehr oder weniger sofort erfolgen. Hierdurch könne man im Prozess aus dem Gebäude lernen und nachjustieren, wo es nötig wird. Diese Ideen beziehen sich auf das Erdgeschoss. In den oberen Geschossen sieht Lessing Wohnmöglichkeiten, auch in Einbeziehung der hinter dem Gebäude liegenden Stadtmauer, die teils freigelegt werden und als hinterer Zugang, sogar Außenraum etwa durch Terrassen genutzt werden könne.

Alexander Reichel hebt die Qualität des Baus mit den Satteldächern, der Giebelständigkeit und der Kleinteiligkeit des Gebäudes hervor. Natürlich sei das Haus in die Jahre gekommen, aber man müsse alle alten Gebäude pflegen. Reichel betont die Nachhaltigkeit einer Weiternutzung, schließlich würden große Teile der weltweiten Ressourcen ins Bauwesen gesteckt, ein Rohbau verbrauche 50 Prozent der gesamten Herstellungskosten, umgerechnet seien dies 50 Jahre Betriebsenergie für das dann bestehende Haus. „Umnutzen und Weiternutzen ist das Nachhaltigste, was man machen kann“, heißt es in seinem Vortrag. Bei „Alt Rhens“ könne bereits mit wenigen Mitteln, die sich vorwiegend um Beleuchtung drehen, sofort eine Vereinsnutzung erfolgen, auch Feiern mit einem Caterer. Auch Reichel sieht im OG Wohnpotenzial, sowohl als Wohnungen als auch als kleine „Townhäuser“, inklusive eines Gemeinschaftsraums, den der ehemalige Sitzungssaal bieten könne.

Andrea Wandel befasste sich vor allem mit der Eingliederung in das Stadtbild, Aufenthaltsplätzen und Grünräumen. Die Buga 2029 könne ein geeignetes Zeitfenster sein, um der Bevölkerung zu signalisieren, dass etwas mit dem Haus passiere. Begrünungen könnten zudem der Erwärmung der Innenstadt entgegenwirken. Durch eine Wohnnutzung verändere sich im Stadtbild auch viel, hier könnte durch eine Fassadenbegrünung eine Art Puffer zwischen Wohnen und Stadtbereich geschaffen werden. Über eine Pergola könnte man „Alt Rhens“ optisch mehr einbeziehen.

So lief die Diskussion: Man habe heute wichtige Hinweise bekommen, sagt VG-Bürgermeisterin Kathrin Laymann (FWG), so etwa, dass die Gebäudestruktur erhaltenswert und nicht nur architektonisch, sondern auch städtebaulich wertvoll sei. Dennoch müsse man nun bereden, was machbar ist, denn Wohnungswirtschaft gehöre nicht zu den Pflichtaufgaben einer VG, bedeutsam werde dies bei künftigen Haushalten.

Die Verwaltung und „Alt Rhens“ seien wichtige Bestandteile der Stadt gewesen, sagt Rhenser Bürgermeister Jörg Schüller. Daher wolle man nicht, dass nun „schnell aus der Hüfte geschossen“ an einen Investor veräußert wird. Ein Rhenser Ratsmitglied stellte in den Raum, dass eine Zweiteilung der Nutzung nicht fernliegend und auch wirtschaftlich sein könne. Die Rhenser Beigeordnete Birgit Bollinger würde gerne ein Brainstorming mit dem Stadtrat ansetzen, da man mit ganz anderen Voraussetzungen – nämlich der Veräußerung – in den Tag gegangen sei.

Es kam die Frage auf, wie schnell eine Nutzung, wie etwa für eine Eisdiele, tatsächlich möglich sei. Es gebe Strom, WLAN, Wasser, sagt Lessing, daher könne man mit einer Nutzung prinzipiell morgen loslegen. Wasser gebe es derzeit allerdings nur im Erdgeschoss, sagt Laymann, und auch ein paar kleine Maßnahmen überschreiten bereits den Kostenspielrahmen der VG. Daher sollte man wissen, wo die Reise hingeht, ehe man investiert. Wichtig ist der Hinweis der Experten, dass sich Rettungswege und Brandschutz mit jeweiliger Nutzung ändern. Aus dem VG-Rat heißt es, dass es sich zwar um sehr gute Ideen handele, die aber Sache der Stadt und nicht der gesamten Verbandsgemeinde sind. Man wolle sich auf den Weg einer städtebaulichen Förderung machen, aber der Prozess dauere, sagt Stadtchef Schüller: „Wenn wir das hier vor zwei Jahren gemacht hätten, wären wir heute weiter.“

Schüller bittet darum, sich mehr Zeit zu nehmen für die Entscheidung, die eigentlich im Sommer fallen sollte. Auch Lessing spricht sich dafür aus, sich ein Jahr zu gönnen, mit einer Betreiberinitiative wie etwa einer Eisdiele. In der Zeit könne man sich mit aufkommenden Dingen beschäftigen und vielleicht bereits Mieteinnahmen erzielen.