Das Ende des Altstadtlokals Ansturm auf Ausverkauf-Flohmarkt im Koblenzer Dormont’s Alexander Thieme-Garmann 15.11.2026, 12:28 Uhr

i Pächterin Vera Dormont erfreut sich des Ansturms auf ihr Inventar. Nach 22 Jahren ist das Lokal geschlossen. Alexander Thieme-Garmann

Das Interesse am Inventar des Koblenzer Doromont’s, das 22 Jahre die Gäste bewirtete, ist groß. Schon bevor es losgeht, stehen etliche Menschen davor. Von nah und fern kommen Trödelliebhaber und Stammkunden in die Gemüsegasse 5. Ein Besuch.

Bereits eine Viertelstunde, bevor der Ausverkauf-Flohmarkt im Dormont´s startet, bilden sich Menschentrauben davor. Viele wollen eine gute Startposition einnehmen, wenn sie drinnen durch Inventar und Ausstattung bummeln. Pächterin Vera Dormont empfängt ihre Gäste trotz aller Wehmut mit einem Lächeln.







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