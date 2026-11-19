Löhrstraße und Co. im Fokus Annes Puppenstube in Koblenz schließt Katrin Steinert 19.11.2026, 17:00 Uhr

i Im kleinen Puppen- und Teddyladen in der Koblenzer Marktstraße, die in die Löhrstraße übergeht, gibt es auch Deckchen und Schals. Katrin Steinert

Ein Kleinod in der Koblenzer Innenstadt schließt: Annes Puppenstube an der Haupteinkaufsmeile, der Löhrstraße, kündigt den Räumungsverkauf an. Eine Geschäftsübernahme sei möglich, heißt es im Schaufenster der Marktstraße 10.

Der kleine Liebhaberladen für Puppen, Teddys, schöne Deckchen und Dekor in der Koblenzer Innenstadt schließt: An den Schaufensterscheiben von Annes Puppenstube in der Marktstraße 10, die nahtlos von der Löhrstraße zum Münzplatz führt, hängen entsprechende Hinweise.







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