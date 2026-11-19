Ein Kleinod in der Koblenzer Innenstadt schließt: Annes Puppenstube an der Haupteinkaufsmeile, der Löhrstraße, kündigt den Räumungsverkauf an. Eine Geschäftsübernahme sei möglich, heißt es im Schaufenster der Marktstraße 10.
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Der kleine Liebhaberladen für Puppen, Teddys, schöne Deckchen und Dekor in der Koblenzer Innenstadt schließt: An den Schaufensterscheiben von Annes Puppenstube in der Marktstraße 10, die nahtlos von der Löhrstraße zum Münzplatz führt, hängen entsprechende Hinweise.