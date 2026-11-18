Weihnachtsmarkt wird eröffnet Am Freitagabend geht Koblenz ein Licht auf Doris Schneider 18.11.2026, 14:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr stand der Baum noch an einer anderen Stelle auf dem Koblenzer Zentralplatz, nun ist er an den Rand gerückt, wo man ihn besser fotografieren kann. Alexej Zepik/Archiv

Alle Jahre wieder – und immer schön: Der Koblenzer Weihnachtsmarkt eröffnet am Freitag vor Totensonntag (20. November). Um 19 Uhr schaltet OB David Langner den großen Kugelbaum auf dem Zentralplatz an. Und dann gibt es den ersten Glühwein.

Sieben Plätze in der Koblenzer Altstadt locken ab Freitag, 20. November, mehr als vier Wochen lang mit ihren Weihnachtsmärkten. Wer will, kann am Freitagmittag, 20. November, schon einen ersten Glühwein trinken und an den Buden bummeln. Am Abend um 19 Uhr wird Oberbürgermeister David Langner wieder den 2025 erstmals aufgestellten großen Kugelbaum auf dem Zentralplatz illuminieren.







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