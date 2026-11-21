Im vergangenen Advent hatte das Altstadt-Original Manfred Gniffke angekündigt, zum letzten Mal auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt zu singen. Doch nun kommt es anders. Das steckt dahinter.
Lesezeit 2 Minuten
Weihnachtslieder und die Weihnachtsgeschichte in Mundart gibt es wieder ab Samstag, 28. November: An allen vier Adventswochenenden gibt der Koblenzer Mundartdichter Manfred Gniffke gemeinsam mit seinem Sohn Michael auf dem Vorplatz der Liebfrauenkirche weihnachtliche Lieder und Geschichten zum Besten, jeweils Samstag und Sonntag ab 17 Uhr.