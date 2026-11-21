Beim Koblenzer Weihnachtsmarkt Altstadtoriginal Manfred Gniffke tut es doch noch mal Doris Schneider 21.11.2026, 07:00 Uhr

i 2025 sollte eigentlich das letzte Mal sein. Aber der Koblenzer Manfred Gniffke (rechts) und sein Sohn Michael treten auch in diesem Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt an der Liebfrauenkirche auf. Alexander Thieme-Garmann

Im vergangenen Advent hatte das Altstadt-Original Manfred Gniffke angekündigt, zum letzten Mal auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt zu singen. Doch nun kommt es anders. Das steckt dahinter.

Weihnachtslieder und die Weihnachtsgeschichte in Mundart gibt es wieder ab Samstag, 28. November: An allen vier Adventswochenenden gibt der Koblenzer Mundartdichter Manfred Gniffke gemeinsam mit seinem Sohn Michael auf dem Vorplatz der Liebfrauenkirche weihnachtliche Lieder und Geschichten zum Besten, jeweils Samstag und Sonntag ab 17 Uhr.







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