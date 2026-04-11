Sektion Koblenz beschließt Alpenverein baut in Ehrenbreitstein neue Hütte Wolfgang Lucke 11.04.2026, 13:00 Uhr

i Die alte Hütte des Alpenvereins in Ehrenbreitstein ist in die Jahre gekommen. Jetzt muss eine neue her. Uwe Henning

Mit mehr als 7300 Mitgliedern ist die Sektion Koblenz des Deutschen Alpenvereins der größte Sportverein der Region. Um seine Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen, will der Verein seine Hütte in Ehrenbreitstein neu bauen. Das ist geplant.

Die Sektion Koblenz des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat auf ihrer Mitgliederversammlung den Neubau der Koblenzer Hütte in Ehrenbreitstein beschlossen. Mit einer Investition von rund 1 Million Euro will der Verein seine Infrastruktur an die wachsenden Anforderungen anpassen.







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