In Koblenzer Liebfrauenkirche Aids-Gottesdienst: Hoffnung geben, solidarisch sein Doris Schneider 17.11.2026, 10:00 Uhr

i Die Tür der Koblenzer Liebfrauenkirche öffnet sich am Samstag, 21. November, zum Aids-Gottesdienst. Betroffene, Angehörige und alle Interessierten sind eingeladen. Doris Schneider

Vor der Koblenzer Liebfrauenkirche wird Glühwein bestellt, weihnachtliche Klänge stimmen die Marktbesucher fröhlich. Ernster ist das Thema im Kircheninneren: Am Samstag (21. November) findet der 33. Aids-Gottesdienst statt. Das Motto: „Halt mich.“

Ein neuer Gedenkstein wird vor der Liebfrauenkirche verlegt: In diesem Jahr ist Horst gestorben, berichtet Uschi Mogendorf von der Vorbereitungsgruppe des Koblenzer Aids-Gottesdienstes, während sie den Platz fegt. Martin Hellwig vom Verein Rat und Tat legt den Stein ins Pflaster ein.







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