Vor der Koblenzer Liebfrauenkirche wird Glühwein bestellt, weihnachtliche Klänge stimmen die Marktbesucher fröhlich. Ernster ist das Thema im Kircheninneren: Am Samstag (21. November) findet der 33. Aids-Gottesdienst statt. Das Motto: „Halt mich.“
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Ein neuer Gedenkstein wird vor der Liebfrauenkirche verlegt: In diesem Jahr ist Horst gestorben, berichtet Uschi Mogendorf von der Vorbereitungsgruppe des Koblenzer Aids-Gottesdienstes, während sie den Platz fegt. Martin Hellwig vom Verein Rat und Tat legt den Stein ins Pflaster ein.