Mit einem Handy und dessen Inhalten umzugehen, kann für Kinder und auch Erwachsene oft schwer sein. In der Fotografie AG an der IGS Koblenz haben sich Fünft- und Sechstklässler mit dem schwierigen Thema auseinandergesetzt.
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Unter dem Motto „Achtung, Handy!“ hat die Fotografie AG der IGS Koblenz eine Vernissage veranstaltet. Themen wie Cybermobbing, Handysucht und der Einfluss des Smartphones auf den Alltag haben acht Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 kreativ und reflektiert umgesetzt.