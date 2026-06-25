Vernissage in IGS Koblenz „Achtung, Handy!“ – welche Rolle Smartphones spielen Enni Schawo 25.06.2026, 14:00 Uhr

i Manolito Röhr ist der Betreuer der Fotografie AG, er selbst ist Fotograf. Zusammen mit Kindern der fünften und sechsten Klassen der IGS Koblenz hat er sich dem Thema Handynutzng gewidmet. Enni Schawo

Mit einem Handy und dessen Inhalten umzugehen, kann für Kinder und auch Erwachsene oft schwer sein. In der Fotografie AG an der IGS Koblenz haben sich Fünft- und Sechstklässler mit dem schwierigen Thema auseinandergesetzt.

Unter dem Motto „Achtung, Handy!“ hat die Fotografie AG der IGS Koblenz eine Vernissage veranstaltet. Themen wie Cybermobbing, Handysucht und der Einfluss des Smartphones auf den Alltag haben acht Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 kreativ und reflektiert umgesetzt.







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