Aus Lehmen nach Koblenz 26 Krippen warten auf die Besucher der Citykirche Alexander Thieme-Garmann 22.11.2026, 12:18 Uhr

i Die Krippen des Lehmener Künstlers Friedhelm Ibald sind in der Koblenzer Citykirche ausgestellt. Alexander Thieme-Garmann

Urige Ställe, Höhlen und allerlei mehr: Mehr als zwei Dutzend Krippen stellt der Lehmener Künstler Friedhelm Ibald aktuell in der Koblenzer Citykirche aus. Die Stücke können sogar gekauft werden.

Eine Krippenschau der besonderen Art lässt sich nun in der Koblenzer Citykirche besuchen. Dort hat der Lehmener Künstler Friedhelm Ibald 26 Unikate aus seiner Werkstatt zusammengetragen. Ob als Mühle im Tal oder als Höhle im Weinberg – der Fantasie des leidenschaftlichen Krippenbauers sind keine Grenzen gesetzt.







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