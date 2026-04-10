Zum Tod von Mario Adorf Vom Sumsemann bis zum Kleberfabrikanten Haffenloher Thomas Brost 10.04.2026, 12:00 Uhr

i Fühlte sich mit Frau Monique immer unter Mayenern wohl: Mario Adorf. Peter Seydel. SEYDEL

Mario Adorf hat ein reiches Erbe hinterlassen – in mehr als 200 Filmen spielte der Schauspieler und Weltstar aus Mayen mit. Aber in seiner Heimatstadt hat er sich insbesondere für die Burgfestspiele eingesetzt. Der Intendant blickt zurück.

Der Tod von Mario Adorf (95) hat die Menschen in und um Mayen in tiefe Trauer gestürzt. Zuletzt hatte der Schauspieler und Autor die Eifel vor zwei Jahren besucht, um seine enge Verbindung zu den Burgfestspielen zu betonen, deren Pate und nachhaltiger Unterstützer er gewesen ist.







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