102.500 Euro Bargeld wurden bei der Sprengung eines Geldautomaten in Mertloch grünlich verfärbt – und waren damit unbrauchbar für die Täter. Doch 36.000 Euro ließen sie mitgehen, bevor sie vermutlich in Richtung Autobahn rasten.

Die Polizei ermittelt nach der Geldautomatensprengung in Mertloch auf Hochtouren. Die Tat ereignete sich am 1. August um 4.21 Uhr bei der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel in der Burgstraße. Die Täter erbeuteten 36.000 Euro Bargeld. Weitere 102.500 Euro wurden aufgrund einer Systemauslösung durch die Sprengung grünlich verfärbt – und waren damit unbrauchbar. Die Täter ließen die Scheine am Tatort liegen. Das teilte der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler in Koblenz auf eine Anfrage unserer Zeitung mit.

Über die Art des Sprengstoffes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Explosion war aber so heftig, dass Fenster und Türen aus den Verankerungen gerissen wurde. Auch ein nahe geparktes Fahrzeug wurde beschädigt. Das Gebäude selbst ist nicht, wie zunächst befürchtet, in seiner Statik beschädigt. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss ist weiterhin bewohnbar. Der Schaden dürfte sich insgesamt im sechsstelligen Bereich bewegen.

Nach der Tat bat die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet – auch schon in den Tagen zuvor? Die Auswertung der Hinweise dauert laut Mannweiler noch an. Ein Zeuge sah beispielsweise, wie ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit durch Naunheim raste. Man vermute, so sagt der Oberstaatsanwalt, dass die Täter bei Kaifenheim auf die A48 fuhren. Weitere Details werden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Viele Banken haben inzwischen bei Geldautomaten sogenannte Einfärbesysteme installiert. Damit wird das Geld bei einer Sprengung verfärbt und auf diese Weise unbrauchbar gemacht. Die Täter können mit der Beute also nichts mehr anfangen. Mit den Einfärbesystemen sollen solche Taten nicht nur erschwert werden, sondern es soll sich für die Täter schlichtweg nicht mehr lohnen, das Risiko einer Sprengung einzugehen. Inzwischen haben auch viele Bankfilialen aus Sicherheitsgründen ihre Öffnungszeiten geändert. Abends nach 21 oder 22 Uhr kommt dann niemand mehr an die Geldautomaten.