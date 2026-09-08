Pilotprojekt in Ochtendung
Strom ernten und Futter anbauen
Auf einer 3 Hektar großen Fläche am Rande des Ochtendunger Gewerbegebiets Oberholz entsteht derzeit ein Agri-PV-Park. Dabei hand
Auf einer 3 Hektar großen Fläche am Rande des Ochtendunger Gewerbegebiets Oberholz entsteht derzeit ein Agri-PV-Park. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt von Süwag und Enverio, das Landwirtschaft mit erneuerbaren Energien verbinden soll.
Peter Ronig

Landwirtschaftlicher Betrieb auf einer Fläche, die mit PV-Anlagen bestückt ist – kann das funktionieren? In Ochtendung entsteht gerade ein Agri-PV-Pilotprojekt, mit genau diesem Ziel. Wir haben uns angeschaut, wie das Ganze aussehen soll.

Lesezeit 4 Minuten
Am Rande des Ochtendunger Gewerbegebiets Oberholz entsteht gerade eine neue Photovoltaik-Fläche. Was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche PV-Anlage aussieht, ist jedoch ein innovatives Pilotprojekt, an das sich der Energieversorger Süwag und die Mülheim-Kärlicher Firma Enverio heranwagen.
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