Dank „Bauer sucht Frau“ Romanze im Maifeld geht ganz tief Martin Ingenhoven 22.04.2026, 10:00 Uhr

i Endlich gemeinsam in Bella Italia: Valentina zeigt Michi die Heimat ihres Vaters. Michael Marhöfer

In der Fernsehshow „Bauer sucht Frau“ haben die beiden zueinandergefunden: Landwirt Michi aus dem Maifeld und Valentina aus Nürnberg im Frankenland. Wie tief ist die Beziehung der beiden wirklich?

Die ganze Region hat mit Michi Marhöfer und seiner Valentina mitgefiebert – der Mann aus der Eifel und die Frau aus Franken haben sich bei der vergangenen Staffel der Fernsehshow „Bauer sucht Frau“ gefunden. Schon das Weihnachtsfest wurde gemeinsam verbracht, und pünktlich zum Frühling gibt es auch noch Nachwuchs auf Michis Hof.







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