Antrag im Kreistag MYK
Nach Extremsommer: Grünen für mehr Trinkwasserspender 
Ein Mann kühlt bei heißem Sommerwetter seine Hände an einem Trinkwasserbrunnen.
Ein Mann kühlt bei heißem Sommerwetter seine Hände an einem Trinkwasserbrunnen.
Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa

Nach jedem Tropfen Wasser haben viele im Sommer gelechzt – oft im öffentlichen Raum vergebens. Denn es gibt hierzulande kaum öffentliche Brunnen. Die Grünen MYK wollen erreichen, dass alle kreiseigenen Schulen mit Trinkwasserspendern versorgt werden.

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Auf wenig Gegenliebe ist ein Antrag der Grünen-Kreistagsfraktion im Mayen-Koblenzer Kreisausschuss gestoßen, mit dem mehr Trinkwasserspender an kreiseigenen Immobilien hätten installiert werden sollen. „Es gibt die Tendenz zur Ablehnung, das Ganze soll aber nach Prüfung nochmals besprochen werden, und zwar im Kreistag am Montag“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Klaus Meurer auf Anfrage unserer Redaktion.
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