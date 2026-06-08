A-cappella-Trio überzeugt
„Muttis Kinder“ singen die Störgeräusche in Mayen weg
"Muttis Kinder" schlugen auch ruhige nachdenkliche Töne an und versetzten mit ihren Stimmen Besucher in Mayen mehrfach in Staune
"Muttis Kinder" schlugen auch ruhige nachdenkliche Töne an und versetzten mit ihren Stimmen Besucher in Mayen mehrfach in Staunen.
Elvira Bell

„Muttis Kinder“ brauchen keine E-Gitarre, um Queens „Bohemian Rapsody“ so zu performen, dass Zuhörer begeistert sind. Bei ihrem Auftritt in Mayen als A-cappella-Trio begegneten sie Störgeräuschen mit Humor und Können.

Lesezeit 2 Minuten
Martinshörner mehrerer Feuerwehrfahrzeuge, laute Böllerschüsse des traditionellen Schützenständchens auf dem Mayener Markt und ein Hubschrauber, der das Festgelände überflog: Zum Start des „Burgfestspiel-Exxtra“ mit dem mehrfach ausgezeichneten zeitgenössischen A-cappella-Trio „Muttis Kinder“ gab es unter freiem Himmel einige unvorhergesehene Augenblicke.

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