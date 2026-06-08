A-cappella-Trio überzeugt „Muttis Kinder“ singen die Störgeräusche in Mayen weg Elvira Bell 08.06.2026, 15:00 Uhr

i "Muttis Kinder" schlugen auch ruhige nachdenkliche Töne an und versetzten mit ihren Stimmen Besucher in Mayen mehrfach in Staunen. Elvira Bell

„Muttis Kinder“ brauchen keine E-Gitarre, um Queens „Bohemian Rapsody“ so zu performen, dass Zuhörer begeistert sind. Bei ihrem Auftritt in Mayen als A-cappella-Trio begegneten sie Störgeräuschen mit Humor und Können.

Martinshörner mehrerer Feuerwehrfahrzeuge, laute Böllerschüsse des traditionellen Schützenständchens auf dem Mayener Markt und ein Hubschrauber, der das Festgelände überflog: Zum Start des „Burgfestspiel-Exxtra“ mit dem mehrfach ausgezeichneten zeitgenössischen A-cappella-Trio „Muttis Kinder“ gab es unter freiem Himmel einige unvorhergesehene Augenblicke.







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