Wie gut die deutschen Fußballer bei der WM abschneiden, steht in den Sternen. Der Partysänger Micha hat aber seine eigenen Wünsche an die WM: Er hofft, dass der Song „Drei Promille auf dem Fußballplatz“ zum Party-Hit hochkatapultiert wird.
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Wird der WM-Anpfiff zum großen Durchbruch? Kann Micha von den Remmi Demmi Boys bei uns und an der Playa de Palma einen Volltreffer landen? Hat der Song „Drei Promille auf dem Fußballplatz“ mit ihm und der bekannten Partyschlagersängerin Milla Pink das Potenzial ein Ohrwurm zu werden?