Kollision zweier Autos B9 nach Unfall voll gesperrt 10.02.2025, 19:39 Uhr

i Ein Rettungswagen ist unterwegs zum Unfall. Robert Michael. picture alliance/dpa

Eine Frau aus dem Kreis Ahrweiler hat zwei Kleinkinder im Auto, als sie mutmaßlich einen Unfall auf der B9 auslöst. Das hat auch Folgen für andere Verkehrsteilnehmer.

Die B9 musste am Montag gegen Abend für anderthalb Stunden wegen eines Unfalls in Fahrtrichtung Bonn voll gesperrt werden. Das teilte die Polizeiinspektion Andernach mit. Was war passiert? Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis befuhr die 27-jährige Unfallverursacherin aus dem Kreis Ahrweiler mit ihrem Auto den Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Andernach-Namedy und wollte auf die B9 in Richtung Bonn auffahren.

