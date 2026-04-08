An der Andernacher Stadtmauer im Bereich der kurfürstlichen Burg haben sich Steine und Mörtel gelöst. Die Hochstraße muss deswegen für die Durchfahrt gesperrt werden. So geht es jetzt weiter.
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Seit wenigen Wochen ist die Andernacher Hochstraße auf Höhe des Koblenzer Tors für den Verkehr gesperrt – und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Laut Mobilitätsatlas handelt es sich um eine Notabsperrung, da in diesem Bereich Gefahr durch „herabfallende Steine im Bereich der Stadtmauer“ besteht.