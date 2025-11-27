Aufräumarbeiten laufen A48 bei Polch in Fahrtrichtung Koblenz weiter gesperrt Katrin Steinert 27.11.2025, 18:50 Uhr

i Eine Person ist eingeklemmt, die A48 in Fahrtrichtung Koblenz am Donnerstagabend weiterhin (Stand 20 Uhr) gesperrt, wie die Autobahnpolizei Mendig auf Nachfrage erklärt. Marcus Brandt/dpa. picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Schwerer Unfall am Donnerstagabend auf der A48 bei Polch: Eine Person ist eingeklemmt, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz ist weiterhin gesperrt (Stand 20 Uhr), wie die Autobahnpolizei Mendig auf Nachfrage erklärt.

Die A48 bei Polch ist in Fahrtrichtung Koblenz weiter gesperrt (Stand 20 Uhr), der Verkehr wird seit zwei Stunden an der Anschlussstelle Polch abgeleitet.Einen schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person hatte die Autobahnpolizei Mendig in einer Erstmitteilung am Donnerstagabend um 17.







