Zwischen Sportgeschichte bei den Paralympics und dem erneuten WM-Titel im Rudern liegt für Kathrin Marchand weniger als ein halbes Jahr. Warum ihr die Loipe guttat und was nun Priorität hat.

Amsterdam (dpa) – Der Abstecher auf die Langlaufskier hat Kathrin Marchand Sportgeschichte und körperlich einen Schub beschert. Dem Wintersport will sie daher treu bleiben, auch wenn ihre Priorität klar ist. «Mich hat das Langlaufen super fit gemacht, deswegen ist es schon der Plan, da auch weiterzumachen. Aber der Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Rudern», sagte Marchand nach WM-Gold im PR3-Mixed-Doppelzweier auf der Amsterdamer Bosbaan.

Zusammen mit ihrem Ruder-Partner Valentin Luz verteidigte die 35-Jährige erfolgreich ihren WM-Titel aus dem Vorjahr in Shanghai. Zwischen den beiden Ruder-Erfolgen war Marchand im März bei den Paralympischen Winterspielen in Italien als Langläuferin gestartet und hatte als Vierte knapp eine Medaille verpasst. Als erste Athletin, die bei Olympischen Spielen und Paralympischen Sommer- und Winterspielen am Start stand, schrieb sie dabei Sportgeschichte.

Marchands Ski-Abstecher zahlt sich im Ruderboot aus

«Der Umstieg vom Winter wieder ins Boot war schon krass», betonte Marchand. Aus einer Sportart, in der sie mit dem vierten Platz «relativ unerwartet plötzlich sehr gut» gewesen sei, sei sie nun in eine zurückgekehrt, «wo man eigentlich nur noch gewinnen will». Das Jahr zwischen Loipe und Ruderboot sei «cool», aber mental teils auch herausfordernd gewesen, berichtete die Sportlerin, die nach einem Schlaganfall vor fünf Jahren zum Para-Sport fand.

Teamkollege Luz sieht in Marchands Wintereinsatz auf Skiern einen sportlichen Gewinn. «Physisch hat Kathrin durch das Langlauftraining noch mal richtig draufgelegt», sagte der 31-Jährige, der sich derweil individuell vorbereitete und verstärkt Einer fuhr. Dass das Duo nicht ganzjährig zusammen trainiert, sieht er sogar positiv: «Ich finde gut, dass man nicht das ganze Jahr 24/7 aufeinander rumsitzt. Sonst haut man sich vielleicht noch die Köpfe ein.»

Marchand und Luz auf Kurs Los Angeles

Das große Ziel des erfolgreichen Ruder-Duos sind die Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Bei den Paralympics vor zwei Jahren in Paris verpassten Luz und Marchand, die ihre Sportkarriere nach einem achten Platz im Ruder-Zweier bei Olympia in Rio de Janeiro 2016 zunächst beendet hatte, Bronze nur um sechs Hundertstelsekunden. Im Mixed-Zweier sind sie nicht nur Welt- und Europameister, sondern inzwischen auch seit zwölf Rennen ungeschlagen.