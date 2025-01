Liverpool verspielt Prestigesieg gegen Manchester United

Liverpool (dpa) – Der FC Liverpool hat einen Prestigesieg gegen Rivale Manchester United verspielt. Die Reds drehten das Nordwest-Derby in der englischen Premier League nach einem Rückstand zwischenzeitlich in ein 2:1, mussten sich am Ende aber mit einem 2:2 (0:0) zufriedengeben. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Arsenal bleibt Liverpool aber souveräner Tabellenführer. Für Man United war das Remis nach zuvor vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie ein Erfolg.

Der Argentinier Lisandro Martínez (52. Minute) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, doch der Rückstand weckte den bis dahin lethargisch agierenden Favoriten auf. Die formstarken Cody Gakpo (59.) und Mohamed Salah (70./Handelfmeter) bescherten Liverpool die Führung, ehe Amad Diallo (80.) der nicht unverdiente Ausgleich für die Red Devils gelang.

Auf der Tribüne verfolgte auch Englands neuer Nationaltrainer Thomas Tuchel das in der zweiten Halbzeit höchst unterhaltsame Spiel.

Spiel-Absage war möglich

Wegen des Schneetreibens im Raum Liverpool während des Tages stand eine Absage des Spiels im Raum. Doch nach zwei Sicherheitstreffen wurde entschieden, dass die Partie im Anfield planmäßig stattfinden konnte. Zumindest für die Spieler gab es – bis auf den einsetzenden Regen – keine größeren Einschränkungen, weil vor dem Anpfiff viele fleißige Helfer den Rasen mit Schaufeln vom Schnee befreit hatten.