Liverpool verschärft Guardiola-Krise mit 2:0 gegen Man City

Liverpool (dpa) – Der englische Fußball-Tabellenführer FC Liverpool hat seine Ambitionen auf die Meisterschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt und die Krise von Manchester City und Trainer Pep Guardiola weiter verschärft. Die Reds setzten sich im Premier-League-Topspiel mit 2:0 (1:0) gegen den Serienmeister der letzten vier Jahre durch.

Gakpo und Salah zum hochverdienten Heimerfolg

Vor eigenem Publikum erzielte Cody Gakpo (12. Minute) die Führung nach Vorlage von Salah. Den hochverdienten Endstand besorgte Mohamed Salah (78.) per Strafstoß. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot dominierte die erste Halbzeit klar und hätte zur Pause eigentlich höher gegen den kriselnden Meister führen müssen. Doch im Abschluss fehlte den Gastgebern zu oft die Präzision.

In der zweiten Hälfte vergaben unter anderem Gakpo und Salah fahrlässig hochkarätige Chancen für Liverpool, während Man City – mit dem früheren Bielefelder Stefan Ortega im Tor – immer besser ins Spiel kam. Zwingende Chancen erspielten sich die Gäste um Stürmerstar Erling Haaland gegen die stabile Liverpool-Defensive jedoch kaum. Einen Aussetzer von Virgil van Dijk in der Schlussphase konnte Kevin De Bruyne nicht nutzen.

Schmähgesänge für Guardiola

In der Schlussphase musste sich Gästetrainer Guardiola von der Tribüne Schmähgesänge anhören. «Morgen früh wirst du gefeuert», sangen die Liverpool-Fans. Guardiola, der seinen Vertrag gerade erst bis 2027 verlängert hat, zeigte ihnen sechs Finger, um an die sechs Meisterschaften von Manchester City in den vergangenen sieben Jahren zu erinnern.

Spitzenreiter Liverpool baute seine Tabellenführung mit dem Heimsieg auf neun Punkte vor dem Zweiten Arsenal aus. Der wankende Titelverteidiger Man City, seit sieben Pflichtspielen sieglos, kassiert erstmals unter Guardiola vier Premier-League-Niederlagen in Serie und rutschte auf Tabellenplatz fünf ab. Citys Rückstand auf die Spitze beträgt schon elf Zähler.