Florian Wirtz bleibt erneut ohne Torbeteiligung, Brentford jubelt - die Krise des Titelverteidigers in der Premier League hält an.

Brentford (dpa) - Die Pleiten-Serie des FC Liverpool und Florian Wirtz in der englischen Premier League geht weiter. Durch das 2:3 (1:2) beim FC Brentford kassierte der Titelverteidiger die vierte Liga-Niederlage hintereinander. Fußball-Nationalspieler Wirtz blieb im neunten Ligaspiel ohne Torbeteiligung. Mit 15 Punkten fiel das Team von Trainer Arne Slot auf Rang sechs zurück.

Vom Rückenwind nach der Frankfurt-Gala (5:1) war bei den Reds nichts zu sehen. Dango Ouattara schoss den FC Brentford früh in Führung (5. Minute). Liverpool besaß häufiger den Ball, mehr als ein Wirtz-Schuss sprang zunächst aber nicht heraus. Deutschlands Nationalspieler Kevin Schade (45.) erhöhte mit seinem zweiten Saisontor kurz vor der Pause auf 2:0, Milos Kerkez (45.+5.) verkürzte auf 1:2.

Entscheidung per Elfmeter

Der Anschlusstreffer sorgte allerdings nicht für neuen Schwung. Im Gegenteil: Brentford um den langjährigen Liverpool-Kapitän Jordan Henderson erhöhte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Igor Thiago auf 3:1 (60.). Wirtz konnte abgesehen von seiner Chance nicht an die Leistung aus dem Frankfurt-Spiel anknüpfen und wurde in der Schlussphase ausgewechselt. Das 2:3 durch Torjäger Mohamed Salah kam zu spät (89.).

Newcastle United feierte derweil mit Nationalspieler Nick Woltemade den zweiten Pflichtsieg innerhalb weniger Tage. Dank eines späten Treffers siegte das Team des früheren Stuttgarters nach dem 3:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon auch in der Premier League gegen den FC Fulham mit 2:1 (1:0). Die Magpies verbesserten sich durch den dritten Saisonsieg vorerst auf Platz elf.

Nach vier Saisontoren bei fünf Auftritten in der Premier League verpasste Woltemade in der Anfangsphase das nächste Erfolgserlebnis. Sein Versuch aus kurzer Distanz ging an den Pfosten (4.). Für die Führung sorgte Jacob Murphy, ließ Bernd Leno im Fulham-Tor keine Chance ließ.

Happy End kurz vor Schluss

Nach Fulhams verdientem Ausgleich durch Sasa Lukic (56.) sorgte Bruno Guimarães für ein Happy End. Leno konnte einen Schuss von dem für Woltemade eingewechselten William Osula abwehreh, doch gegen den Nachschuss von Guimarães war er chancenlos (90.).