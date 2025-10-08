WM-Qualifikation Liverpool-Star Salah führt Ägypten zur WM-Endrunde dpa 08.10.2025, 20:04 Uhr

i Mohamed Salah Peter Byrne. DPA

Vor vier Jahren wurde das WM-Ticket noch im Elfmeterschießen verpasst. Nun ist der siebenmalige Afrikameister bei der Fußball-WM wieder vertreten - und damit auch eine Haupt-Attraktion.

Casablanca (dpa) – Liverpool-Star Mohamed Salah hat sich mit Ägypten für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. Der Torjäger führte den siebenmaligen Afrikameister zu einem 3:0 (2:0) gegen Dschibuti in Casablanca, womit der Sieg in Gruppe A perfekt ist. Für Ägypten ist es die vierte WM-Teilnahme nach 1934, 1990 und 2018.







