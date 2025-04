Als Nachfolger von Fan-Liebling Jürgen Klopp trat Liverpool-Coach Arne Slot vor einem Jahr ein schweres Erbe an. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in seiner ersten Saison liegen ihm die Fans zu Füßen.

Liverpool (dpa) - Im Moment seines bislang größten Erfolgs tanzte Liverpool-Trainer Arne Slot und dankte Jürgen Klopp. Dass der FC Liverpool zum 20. Mal englischer Fußballmeister ist, sei auch der Verdienst seines Vorgängers. «Er hat mir ein Team hinterlassen, dass die Trophäe gewinnen konnte», sagte Slot auf dem Rasen von Anfield, während die Fans auf der Tribüne und die Spieler auf dem Platz ausgelassen feierten.

Schließlich sang der Meistertrainer sogar lautstark «Jürgen Klopp – nana nanana» - ein Dankeschön dafür, dass Klopp vor einem Jahr seinen Namen gesungen hatte. «Ich glaube, das ist etwas, was kein Trainer jemals zuvor gemacht hat», sagte Slot strahlend. «Das hat mir definitiv geholfen.»

Slot übertrifft alle Erwartungen

Vor fast genau einem Jahr war der Niederländer als Nachfolger von Klopp verkündet worden. Damals zweifelten viele, dass Slot die großen Fußstapfen ausfüllen könnte, die der beliebte und erfolgreiche deutsche Coach nach achteinhalb Jahren in Anfield hinterlassen hatte. Auch wenn Slot auf Medien und Fans von Anfang an einen guten Eindruck machte: Dass der Übergang so reibungslos verlaufen würde, konnte niemand erwarten.

Vier Spieltage vor dem Ende der Premier-League-Saison haben die Reds die Meisterschaft mit einem 5:1-Kantersieg gegen Tottenham Hotspur perfekt gemacht. Das ist angesichts der starken Konkurrenz auf der Insel ein beeindruckender Erfolg. Viele Experten hatten vor der Saison darauf getippt, dass der FC Arsenal nach zwei Vizemeisterschaften den Titel holen könnte. Einige trauten Manchester City die fünfte Meisterschaft in Serie zu.

Liverpool als Titelanwärter hatte praktisch niemand auf dem Zettel, nicht mal Slot selbst. «Als die Saison begann, wären wir mit einem Platz unter den ersten Vier zufrieden gewesen», sagte der stets bescheiden wirkende 46-Jährige jetzt. «Aber ich glaube, das ist den Spielern gegenüber nicht ganz fair, denn die sind viel besser - und das haben sie in dieser Saison gezeigt.»

Abmachung zwischen Slot und Torjäger Salah

Im Vergleich zur Vorsaison blieb der Kader weitgehend unverändert. Einziger prominenter Neuzugang war Federico Chiesa, der jedoch mit Verletzungen zu kämpfen hatte und nur auf vier Liga-Einsätzen kam. Die wichtigste Änderung unter Slot: Gegenüber dem atemlosen und mitunter chaotischen «Heavy-Metal-Fußball» von Klopp setzte der Niederländer auf eine kontrolliertere, aber nicht weniger intensive Spielweise mit mehr Ballbesitz.

«Ich muss jetzt nicht mehr so viel verteidigen. Seine Taktik ist anders», bestätigte der überragende Stürmerstar Mohamed Salah, der mit 28 Toren großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft hat und das auf eine Abmachung mit Slot zurückführt. «Ich habe ihm gesagt: "Wenn du mich defensiv entlastest, werde ich offensiv liefern", und ich bin froh, dass ich das getan habe. Er ist darauf eingegangen und das sieht man jetzt an den Zahlen.»

Trotz Meisterschaft muss sich Liverpool steigern

Bis zu Jahresbeginn sah es sogar so aus, als könnte der FC Liverpool um vier Titel mitspielen. Doch dann folgten das ernüchternde Aus im FA Cup gegen Zweiligist Plymouth, die Finalniederlage im Ligapokal gegen Newcastle United und schließlich das bittere Ausscheiden in der Champions League nach Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain.

Nachdem man in dieser Premier-League-Saison davon profitierte, dass Manchester City ungewohnt schwächelte und Titelfavorit Arsenal zu oft unentschieden spielte, muss sich Liverpool in der nächsten Saison steigern, um eine Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung zu haben.

Auf dem Transfermarkt wird der Club aktiv werden müssen. Die Verträge von Torgarant Salah und Führungsspieler Virgil van Dijk wurden verlängert. Auf einen anderen Leistungsträger wird Liverpool in Zukunft hingegen verzichten müssen: Trent Alexander-Arnold steht Berichten zufolge vor einem Wechsel zu Real Madrid. Sein Abgang wird den Reds wehtun.

Nach 35 Jahren endlich eine echte Meisterfeier

Erst einmal ist nach dem Gewinn des 20. Meistertitels, durch den Liverpool mit dem Erzrivalen Manchester United gleichzieht, Feiern angesagt. Slot gab seinem Team für Montag frei. Die richtige Meisterfeier findet am 25. Mai nach dem letzten Heimspiel statt. Dann bekommt Liverpool die Premier-League-Trophäe überreicht. Ein Moment, auf den viele Fans seit 35 Jahren warten.

Als das Team unter Klopp 2020 nach 30 Jahren erstmals wieder die Liga gewann, waren die Ränge im Stadion wegen der Corona-Pandemie nämlich leer und der langersehnte Triumph konnte nicht angemessen gefeiert werden.

Umso wertvoller fühlt sich der zweite Meistertitel in fünf Jahren für Anhänger und Spieler des FC Liverpool an. «Es ist unglaublich, das mit unseren Fans zu gewinnen», schwärmte Salah, der sein Tor zum 4:1 mit einem Selfie vor der Tribüne gefeiert hatte. «Das ist zu 100 Prozent besser als das letzte Mal.»