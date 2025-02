Liverpool-Coach Slot bereut Ausraster im Derby

Liverpool (dpa) – Trainer Arne Slot vom englischen Tabellenführer FC Liverpool hat nach seinen Ausraster im Derby beim FC Everton Reue gezeigt. «Die Emotionen sind mit mir durchgegangen», sagte der 46-Jährige. Nach einer dramatischen Schlussphase im Goodison Park hatten Slot und sein Assistent Sipke Hulshoff am Mittwoch nach dem Abpfiff eine Rote Karte erhalten. «Wenn ich das ändern könnte, würde ich das im Nachhinein gern anders machen. Und ich hoffe, dass ich es das nächste Mal anders mache.»

Slot: «Fußball ist ein emotionaler Sport.»

In der turbulenten Partie hatte Evertons James Tarkowski in der achten Minute Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2 erzielt. Danach kam es zu hektischen Szenen. Sowohl Evertons Abdoulaye Doucouré als auch Liverpools Curtis Jones kassierten die Rote Karte. Slot konfrontierte Schiedsrichter Michael Oliver, der auch ihm die Rote Karte zeigte. «Ich hätte nach dem Spiel anders reagieren müssen», räumte Slot nun in einer Pressekonferenz ein. «Aber Fußball ist ein emotionaler Sport, und manchmal treffen Menschen falsche Entscheidungen. Genau das habe ich getan.»

Unklarheit über Bestrafung

Die Premier League hatte auf ihrer Website zunächst mitgeteilt, Slot sei «wegen der Verwendung beleidigender, herabwürdigender oder beleidigender Sprache» für zwei Spiele gesperrt worden. Die Mitteilung wurde jedoch später gelöscht.

Derzeit ist unklar, ob und wie Slot bestraft wird. Der niederländische Coach wollte sich zu den Details nicht äußern. «Es läuft derzeit ein Verfahren, das ich respektieren muss.» Ob er am Sonntag beim Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers auf der Bank sitzen wird, ist noch offen. Vor dem Heimspiel haben die Reds sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Arsenal.