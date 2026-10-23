Turnier in Dortmund
Littler und Schindler bei Darts-EM weiter – Springer raus
Darts-EM in Dortmund
Eine Runde weiter: Luke Littler
Bernd Thissen. DPA

Niko Springer scheidet bei der Darts-EM in Dortmund schon in der ersten Runde aus. Weltmeister Luke Littler und Martin Schindler stehen dagegen vor neuen Prüfungen.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa) – Während Darts-Weltmeister Luke Littler und Martin Schindler bei der Europameisterschaft in Dortmund ihre Auftakthürden gemeistert haben, ist Niko Springer früh ausgeschieden. Er verlor mit 3:6 und scheiterte an Jonny Clayton aus Wales.

Littler setzte sich als großer Favorit anschließend bei einem seiner seltenen Auftritte in Deutschland mit 6:3 gegen den Iren William O'Connor durch. Schindler, der sein Ticket erst beim letzten European-Tour-Turnier abgesichert hatte, bezwang in einem engen Match Wessel Nijman aus den Niederlanden mit 6:5. Er trifft nun auf Jermaine Wattimena, Littler bekommt es am späten Samstagabend mit seinem englischen Landsmann Nathan Aspinall zu tun.

Der dritte Turniertag in der Westfalenhalle beginnt um 13.00 Uhr. Den Anfang machen der Schotte Cameron Menzies gegen Gerwyn Price aus Wales. Europameister Gian van Veen, der 2025 Luke Humphries im Finale bezwungen hatte, hatte sich am Donnerstag für die zweite Runde qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-885582/1

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