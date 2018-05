Badeseen in der Region

Ein Überblick.

1

Naturfreibad Thalhauser Mühle

Lage des Sees: Das Waldschwimmbad Thalhauser Mühle im Landkreis Altenkirchen liegt mitten im malerischen Seelbachtal der Verbandsgemeinde Hamm.

Gute Laune im Naturfreibad Thalhauser Mühle: Das gilt für die Gäste ebenso wie für die Betreiber.

Foto: Peter Bongard

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 14 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag: 10 bis 20 Uhr,

spätester Einlass 19.30 Uhr

Eintritt: Einzelkarte für Erwachsene 3 Euro, für Jugendliche (6 bis 17 Jahre) 2 Euro, für Schwerbehinderte 2 Euro. Strandkorb: 6 Euro.

Unser Insidertipp: Größtes Naturfreibad des Westerwaldes.

Infos: Telefon 02682/3420

www.hamm-sieg.de

2

Blauer See

Lage des Sees: bei Vettelschoß

Eintritt: Der Eintritt kostet bei Aufsicht 3 Euro für Erwachsene, Kinder unter 6 sind frei, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nur 2 Euro. Abendtarif ab 17 Uhr: Erwachsene 2 Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro.

Campingmöglichkeit: Campingplatz schließt sich an das Gelände an.

Unser Insidertipp: Der See ist täglich und bei jedem Wetter geöffnet. Eintritt kostet der Besuch am Blauen See nur, wenn Rettungsschwimmer der DLRG für die Sicherheit der Badenden sorgen.

Infos: Telefon 02645/4224

www.blauer-see-campingplatz.de