Die Saison der Lions ist früh eine mit Höhen und Tiefen. Nach vier Spielen stehen zwei Niederlagen, St. Brown bleibt erstmals ohne Touchdown. Nur drei NFL-Teams sind noch ungeschlagen.

Charlotte (dpa) – Amon-Ra St. Brown ist erstmals in dieser Football-Saison ohne einen Touchdown geblieben und hat mit den Detroit Lions bei den Carolina Panthers verloren. Das 26:32 war gleichbedeutend mit der zweiten Niederlage der Saison für die Lions.

St. Brown verbuchte zwar 75 Yards Raumgewinn nach Pässen, der deutsche NFL-Star konnte den Rückschlag gegen die Panthers zur besten Sendezeit in den USA aber nicht verhindern. Lions-Quarterback Jared Goff warf Pässe über 412 Yards Raumgewinn, mit 329 Yards Raumgewinn war aber dennoch Carolinas Bryce Young der glücklichere Spielmacher. Young gelangen zwei Touchdown-Pässe, Goff einer.

Nach vier Wochen sind nur noch drei Teams ungeschlagen

Auch nach vier Wochen noch ungeschlagen sind nur noch die Minnesota Vikings, die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers. Die Vikings holten gegen die Miami Dolphins ein 15:10, die 49ers gewannen 24:14 gegen die Denver Broncos. George Kittle schaffte einen Touchdown über 54 Yards und unterstrich nach einigen Verletzungsproblemen seine gute Form.

Die schwerste Aufgabe lösten die Chiefs in Las Vegas gegen die zuvor ebenfalls ungeschlagenen Raiders. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes gewann 30:27. Kenneth Walker zeigte mit zwei Touchdowns für die Chiefs erneut ein gutes Spiel. Auch Tyquan Thornton hatte zwei Touchdowns und fing den Ball dazu stark nach einem Wurf über 55 Yards. Dabei verletzte er sich aber dem Augenschein nach schwer am Bein und wird dem Team wohl auf absehbare Zeit fehlen.