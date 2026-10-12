In der Offensive der Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown läuft es gegen die Cardinals richtig rund. Die 49ers bleiben als eines von nur noch drei NFL-Teams ungeschlagen - auch gegen den Champion.

Phoenix (dpa) – Die Detroit Lions haben dank starker Offensive das NFL-Duell mit den Arizona Cardinals gewonnen und sich in ihrer Division damit stabilisiert. Das 45:21 war der dritte Sieg im fünften Saisonspiel in der amerikanischen Football-Liga. In der NFC North ist die Mannschaft mit dem deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown damit gleichauf mit den Green Bay Packers und den Chicago Bears. An der Spitze stehen die ungeschlagenen Minnesota Vikings.

In Phoenix überzeugte Lions-Quarterback Jared Goff mit drei Touchdown-Pässen, Jahmyr Gibbs gelangen zwei Touchdowns nach Läufen, er erarbeitete sich zudem 151 Yards Raumgewinn. St. Brown kam auf sechs gefangene Pässe über insgesamt 69 Yards. Er hatte zwei Ballverluste, die aber jeweils von einem Mitspieler ausgebügelt werden konnten. Für die Cardinals war es die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel.

49ers gewinnen in Seattle und bleiben ungeschlagen

Im spannenden Prestigeduell zwischen Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks mit den San Francisco 49ers setzten sich die Gäste mit 32:29 durch. Die 49ers sind neben den Vikings damit das einzige NFL-Team mit fünf Siegen in dieser Saison. Neuzugang Mike Evans überzeugte mit einem Touchdown und 113 Yards Raumgewinn für die 49ers.

Die Kansas City Chiefs sind das dritte noch ungeschlagene Team der Saison, haben aber spielfrei und sind erst am kommenden Sonntag wieder aktiv.