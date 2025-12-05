Lions gewinnen gegen Cowboys – St. Brown spielt

Für das Erreichen der Playoffs dürfen die Detroit Lions wohl nicht mehr verlieren. Im Spiel gegen die Dallas Cowboys hilft es, dass der wichtigste Passempfänger überraschend zur Verfügung steht.

Detroit (dpa) – Amon-Ra St. Brown hat in der NFL nach einer Woche ohne Training überraschend gespielt und mit den Detroit Lions das wichtige Heimspiel gegen die Dallas Cowboys gewonnen. Der Deutsch-Amerikaner hatte sich bei der Niederlage gegen die Green Bay Packers vergangene Woche am Knöchel verletzt. Gegen die Cowboys spielte er dann aber von der ersten Sekunde, fing den ersten Pass der Partie und hatte mit seinem Einsatz großen Anteil am 44:30 gegen den Konkurrenten aus der NFC.

Mann der Partie war sein Kollege Jahmyr Gibbs. Der Runningback verbuchte drei Touchdowns. Lions-Quarterback Jared Goff warf Pässe über 309 Yards und blieb ohne Interception. St. Brown beendete den Abend mit sechs gefangenen Bällen und einem Raumgewinn über 92 Yards. «Wir haben gestern ein paar Tests gemacht und das sah gut aus», sagte St. Brown bei Amazon Prime. Goff nannte St. Brown «den härtesten Kerl da draußen».

Mit nun 8 Siegen aus 13 Spielen stehen die Playoff-Chancen der Lions ordentlich, die der Cowboys sanken nach Angaben von Amazon Prime dagegen auf gerade mal 9 Prozent. Beide Teams konnten sich eine Niederlage in dem Duell im Prinzip nicht erlauben. Die Lions stehen vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde trotz des Sieges noch außerhalb der Playoff-Ränge.