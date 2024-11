Lin Shidong gewinnt Frankfurter Tischtennis-Turnier

Frankfurt/Main (dpa) – Der Chinese Lin Shidong hat das internationale Tischtennis-Turnier der Männer in Frankfurt am Main gewonnen. Im Finale besiegte die 19 Jahre alte Nummer zwei der Weltrangliste den Schweden Anton Källberg in 4:1 Sätzen.

Källberg spielt in der Bundesliga für den deutschen Meister Borussia Düsseldorf. Im Verlauf dieses WTT-Champions-Turniers hatte der 27-Jährige unter anderem den Weltranglisten-Ersten Wang Chuqin (China), den Deutschen Ricardo Walther und den Olympia-Zweiten Truls Möregardh (Schweden) geschlagen.

Bei den Frauen siegte die ehemalige Weltmeisterin Wang Manyu mit 4:2 gegen die aktuelle Weltmeisterin Wang Yidi. Beide kommen aus China und standen sich bereits im vergangenen Jahr im Frankfurter Finale gegenüber.