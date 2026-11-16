6:4-Heimsieg gegen Würzburg
Limburger gewöhnen sich schnell an das höhere Tempo
Kapitän Max Bommel (Mitte) war zum Auftakt der Hallensaison beim überraschenden 6:4-Erfolg des LHC gegen Würzburg eine der auffä
Kapitän Max Bommel (Mitte) war zum Auftakt der Hallensaison beim überraschenden 6:4-Erfolg des LHC gegen Würzburg eine der auffälligsten Akteure auf dem Feld.
Andreas Hergenhahn

Für einen Aufsteiger ist es immer wichtig, in der neuen Umgebung gut aus den Startlöchern zu kommen. Dem Limburger HC ist das zum Auftakt der Hallenrunde der 1. Regionalliga Süd mit dem 6:4 gegen den HTC Würzburg ausgesprochen gut gelungen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Limburger HC hat seine erste Bewährungsprobe in der 1. Regionalliga Süd mit Bravour bestanden. Der Aufsteiger besiegte am Sonntagmittag in der Kreissporthalle den HTC Würzburg mit 6:4 (3:2) und wusste dabei nach anfänglichen Schwierigkeiten zu gefallen.
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